Jika Thailand Dibanned FIFA, Timnas Indonesia Diuntungkan hingga Berpeluang Lolos Piala Dunia 2026!

JIKA Thailand dibanned FIFA, Timnas Indonesia diuntungkan hingga berpeluang lolos Piala Dunia 2026! Federasi Sepakbola Thailand (FAT) di ambang sanksi FIFA setelah sang ketua umum, Somyot Poompanmoung, memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat, 30 Juni 2023.

Selintas, tak ada yang salah dari pengunduran diri tersebut. Namun, usut punya usut, menurut laporan sejumlah media Thailand, Somyot Poompanmoung mundur karena desakan dari Perdana Menteri Thailand yang juga menjabat sebagai Presiden Komite Olimpiade Thailand, Prawit Wongsuwan.

(Timnas Thailand U-22 kalah dari Timnas Indonesia U-22 di final sepakbola SEA Games 2023)

Sebelumnya, Prawit Wongsuwan mengatakan Somyot Poompanmoung harus mundur karena Timnas Thailand U-22 tumbang dari Timnas Indonesia U-22 di final sepakbola SEA Games 2023. Ditambah lagi di partai puncak terjadi keributan, yang mana mencoreng nama baik Thailand.

Hanya saja menurut laporan Thai Post, desakan mundur yang dibuat Prawit Wongsuwan kepada Somyot Poompanmoung, membuat pencinta sepakbola Negeri Gajah Perang panik. Mereka takut desakan itu masuk kategori intervensi pemerintah sehingga PSSI-nya Thailand berpotensi terkena banned dari FIFA.

Indonesia sendiri pernah terkena banned dari FIFA karena campur tangan pemerintah pada 2015. Akibatnya, sepakbola Indonesia dilarang tampil di berbagai ajang internasional, termasuk dipaksa absen di Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dan Kualifikasi Piala Asia 2019.

Jika Federasi Sepakbola Thailand (FAT) terkena banned dari FIFA, Timnas Thailand berpotensi dilarang tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Kualifikasi Piala Asia 2027. Andai kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia diuntungkan.