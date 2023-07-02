Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saksikan Laga Final Liga Futsal Nusantara antara Kinantan FC Sumatera Utara vs Moncongbulo Muda FC Sulawesi Tengah di MNCTV!

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |11:27 WIB
Saksikan Laga Final Liga Futsal Nusantara antara Kinantan FC Sumatera Utara vs Moncongbulo Muda FC Sulawesi Tengah di MNCTV!
Ilustrasi/ Doc: Okezone
A
A
A

KINANTAN FC Sumatera Utara menghadapi Moncongbulo Muda FC Sulawesi Tengah di laga final untuk bersaing menjadi yang terbaik dan meraih gelar juara di Liga Futsal Nusantara.

MNCTV menayangkan secara secara langsung pertandingan perebutan juara ketiga, antara Kuda Laut Nusantara FC DKI Jakarta vs Excellent Sport Club Jawa Barat pada Minggu, 2 Juli 2023, pukul 12.45 WIB digelar di GOR Tegal Selatan, Jawa Tengah.

 liga futsal nusantara

Dilanjutkan laga final antara Kinantan FC Sumatera Utara vs Moncongbulo Muda FC Sulawesi Tengah pada pukul 15.00 WIB.

Seluruh pertandingan Liga Futsal Nusantara juga dapat disaksikan di Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

 BACA JUGA:

Dua tim yang bermain di laga final, Kinantan FC Sumatera Utara dan Moncongbulo Muda FC Sulawesi Tengah juga dipastikan mendapatkan tiket promosi untuk berlaga di kasta tertinggi kompetisi Liga Futsal Profesional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173067/black_steel_fc_juara_tiga_futsal_super_cup_2025_usai_menaklukkan_bintang_timur_surabaya_5_2-e0jI_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Evan Soumilena Hattrick, Black Steel FC Juara 3 Usai Gilas Bintang Timur Surabaya 5-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/51/3172927/fafage_banua_menyikat_bintang_timur_surabaya_5_4_di_futsal_super_cup_2025-iXV6_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Fafage Banua Sikat Bintang Timur Surabaya 5-4!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632803/pon-bela-diri-kudus-2025-jatim-kuasai-gulat-dki-jakarta-di-judo-yvm.webp
PON Bela Diri Kudus 2025: Jatim Kuasai Gulat, DKI Jakarta di Judo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/23/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Persija dalam Tekanan, Mauricio Souza Harap The Jakmania Tak Berpaling
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement