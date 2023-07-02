Saksikan Laga Final Liga Futsal Nusantara antara Kinantan FC Sumatera Utara vs Moncongbulo Muda FC Sulawesi Tengah di MNCTV!

KINANTAN FC Sumatera Utara menghadapi Moncongbulo Muda FC Sulawesi Tengah di laga final untuk bersaing menjadi yang terbaik dan meraih gelar juara di Liga Futsal Nusantara.

MNCTV menayangkan secara secara langsung pertandingan perebutan juara ketiga, antara Kuda Laut Nusantara FC DKI Jakarta vs Excellent Sport Club Jawa Barat pada Minggu, 2 Juli 2023, pukul 12.45 WIB digelar di GOR Tegal Selatan, Jawa Tengah.

Dilanjutkan laga final antara Kinantan FC Sumatera Utara vs Moncongbulo Muda FC Sulawesi Tengah pada pukul 15.00 WIB.

Seluruh pertandingan Liga Futsal Nusantara juga dapat disaksikan di Sportstars, Vision+, dan RCTI+.

Dua tim yang bermain di laga final, Kinantan FC Sumatera Utara dan Moncongbulo Muda FC Sulawesi Tengah juga dipastikan mendapatkan tiket promosi untuk berlaga di kasta tertinggi kompetisi Liga Futsal Profesional.