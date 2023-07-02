Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Enggan Sebut Cristiano Ronaldo, Roy Keane Ungkap 5 Pemain Manchester United yang Paling Hebat Semasa Bermain dengannya

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |10:15 WIB
Enggan Sebut Cristiano Ronaldo, Roy Keane Ungkap 5 Pemain Manchester United yang Paling Hebat Semasa Bermain dengannya
Cristiano Ronaldo kala masih berseragam Manchester United/Foto: Reuters
A
A
A

ENGGAN sebut Cristiano Ronaldo, Roy Keane ungkap 5 pemain Manchester United yang paling hebat semasa bermain dengannya. Dari kelima nama tersebut, salah satu di antaranya yakni Ryan Giggs.

Sebagaimana diketahui, Roy Keane pernah bermain bersama beberapa nama terbesar dalam sejarah panjang dan termasyhur Manchester United. Pria 51 tahun itu menjadi kapten Manchester United selama periode sukses bersejarah untuk klub yang bermarkas di Old Trafford itu.

 roy keane

Selama membela The Red Devils, julukan Manchester United, Roy Keane telah memenangkan Liga Inggris tujuh kali. Pria asal Irlandia itu kemudian keluar dari Manchester United pada 2005 setelah wawancara eksplosif mengkritik penampilan rekan satu timnya usai kalah 1-4 dari Middlesbrough.

Belakangan, Roy Keane membuat pernyataan mengejutkan setelah Manchester United ditahan imbang 1-1 oleh Arsenal pada September 2019. Saat itu, Roy Keane mengejutkan penggemar Setan Merah di seluruh dunia dengan memberi tahu Jamie Carragher dari Sky Sports.

Soalnya, Roy Keane enggan menyebut Cristiano Ronaldo sebagai pemain Manchester United yang paling hebat semasa bermain dengannya. Dia justru memilih lima nama lain yang dianggap sebagai pemain kelas dunia yang menjadi rekan setimnya di Setan Merah, salah satu di antaranya yakni Ryan Giggs.

"Kami tidak pernah memberi diri kami kesempatan untuk berbicara tentang pemain kelas dunia. Tetapi jika saya melihat ke belakang sekarang, saya harus (memilih) Giggsy (Ryan Giggs)," ungkap Roy Keane, mengutip dari The Sun, Minggu (2/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/50/1632739/wba-perintahkan-kubrat-pulev-lawan-moses-itauma-untuk-perebutan-gelar-ryu.webp
WBA Perintahkan Kubrat Pulev Lawan Moses Itauma untuk Perebutan Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Pesan Emosional Erick Thohir usai PSSI Resmi Pecat Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement