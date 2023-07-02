Enggan Sebut Cristiano Ronaldo, Roy Keane Ungkap 5 Pemain Manchester United yang Paling Hebat Semasa Bermain dengannya

ENGGAN sebut Cristiano Ronaldo, Roy Keane ungkap 5 pemain Manchester United yang paling hebat semasa bermain dengannya. Dari kelima nama tersebut, salah satu di antaranya yakni Ryan Giggs.

Sebagaimana diketahui, Roy Keane pernah bermain bersama beberapa nama terbesar dalam sejarah panjang dan termasyhur Manchester United. Pria 51 tahun itu menjadi kapten Manchester United selama periode sukses bersejarah untuk klub yang bermarkas di Old Trafford itu.

Selama membela The Red Devils, julukan Manchester United, Roy Keane telah memenangkan Liga Inggris tujuh kali. Pria asal Irlandia itu kemudian keluar dari Manchester United pada 2005 setelah wawancara eksplosif mengkritik penampilan rekan satu timnya usai kalah 1-4 dari Middlesbrough.

Belakangan, Roy Keane membuat pernyataan mengejutkan setelah Manchester United ditahan imbang 1-1 oleh Arsenal pada September 2019. Saat itu, Roy Keane mengejutkan penggemar Setan Merah di seluruh dunia dengan memberi tahu Jamie Carragher dari Sky Sports.

Soalnya, Roy Keane enggan menyebut Cristiano Ronaldo sebagai pemain Manchester United yang paling hebat semasa bermain dengannya. Dia justru memilih lima nama lain yang dianggap sebagai pemain kelas dunia yang menjadi rekan setimnya di Setan Merah, salah satu di antaranya yakni Ryan Giggs.

"Kami tidak pernah memberi diri kami kesempatan untuk berbicara tentang pemain kelas dunia. Tetapi jika saya melihat ke belakang sekarang, saya harus (memilih) Giggsy (Ryan Giggs)," ungkap Roy Keane, mengutip dari The Sun, Minggu (2/7/2023).