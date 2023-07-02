Harga Pasaran Pratama Arhan Alami Lonjakan Rp430 Juta Berkat Lemparan Roketnya sebelum Pisah dengan Tokyo Verdy

HARGA pasaran Pratama Arhan alami lonjakan Rp430 juta berkat lemparan roketnya sebelum pisah dengan Tokyo Verdy. Menurut Transfermarkt, Pratama Arhan pernah mencatatkan harga pasaran tertinggi pada Desember 2021 hingga Juni 2022 silam dengan nominal Rp5,65 miliar.

Pratama Arhan sendiri berpisah dengan PSIS Semarang dan bergabung dengan Tokyo Verdy pada Maret 2022. Namun, Pratama Arhan jarang mendapat menit bermain di Tokyo Verdy sejak bergabung hingga saat ini. Tercatat, dia baru memainkan dua laga resmi.

Setelah jarang mendapat menit bermain di Tokyo Verdy, harga pasar Pratama Arhan langsung anjlok di kisaran angka Rp4,35 miliar per Januari 2023. Akan tetapi, perlahan tapi pasti, harga pasar pemain 21 tahun itu naik lagi usai tampil apik di Tokyo Verdy dan Timnas Indonesia.

Tercatat, per 27 Juni 2023 hingga saat ini, harga pasaran Pratama Arhan menyentuh nilai Rp 4,78 miliar. Itu artinya, nilai pasaran Pratama Arhan mengalami kenaikan sebesar Rp430 juta.

Lemparan roket Pratama Arhan dinilai menjadi salah satu penyebab harga pasar bek kiri Timnas Indonesia ini melonjak per akhir Juni 2023. Bisa dibilang, lemparan ke dalam milik Pratama Arhan dihargai sekitar Rp 430 juta.

Sebagai informasi, saat Pratama Arhan membela Timnas Indonesia kontra Argentina pada 19 Juni 2023, lemparan roketnya di pertengahan babak kedua membuat kiper Emi Martinez jatuh bangun menepis sundulan Elkan Bagott. Meskipun, itu tidak menjadi sebuah gol.