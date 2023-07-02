Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terancam dengan Hadirnya Kai Havertz di Arsenal, Emile Smith Rowe Siap Berebut Tempat Utama

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |09:03 WIB
Terancam dengan Hadirnya Kai Havertz di Arsenal, Emile Smith Rowe Siap Berebut Tempat Utama
Arsenal/Foto: Reuters
A
A
A

POSISI Emile Smith Rowe sebagai gelandang serang Arsenal kian terancam dengan kehadiran Kai Havertz. Karena itu, dia siap berebut tempat utama di skuad asuhan Mikel Arteta tersebut.

Meski begitu, Smith Rowe menilai hadirnya Havertz akan memberi dampak positif bagi The Gunners, julukan Arsenal.

 Smith Rowe

Seperti diketahui, Havertz menjadi rekrutan anyar Arsenal di bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Jerman ini diboyong dari Chelsea dengan mahar sebesar 67,5 juta poundsterling atau sekitar Rp1,2 triliun.

Kehadiran Havertz ke tubuh Arsenal tentunya membuat persaingan antar pemain menjadi semakin ketat, khususnya di lini depan. Smith Rowe pun menjadi salah satu pemain yang posisinya terancam dengan kehadiran Havertz.

 BACA JUGA:

Smith Rowe sadar akan hal itu. Akan tetapi, pemain berusia 22 tahun ini siap untuk bersaing guna memperebutkan tempat utama. Dirinya juga tidak masalah jika nantinya akan dimaiinkan untuk posisi manapun.

"Tentu saja (jadi persaingan ekstra dengan kedatangan Havertz). Tapi inilah sepak bola. Anda harus melakukannya. Saya harus terus bekerja keras dan ini persaingan yang sehat. Saya harus terus berjuang,” kata Smith Rowe, dikutip dari Mirror, Minggu (2/7/2023).

Halaman:
1 2
      
