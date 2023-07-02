Lemparan Maut Pratama Arhan Ditiru Klub Liga 2 Jepang, Pelatih Tokyo Verdy: Senjata Mematikan Kami!

PELATIH Tokyo Verdy, Hiroshi Shirofuku, buka suara terkait lemparan maut Pratama Arhan yang ditiru klub Liga 2 Jepang. Hiroshi Shirofuku menyebut lemparan roket Pratama Arhan itu menjadi senjata mematikan bagi Tokyo Verdy.

Seperti diketahui, Pratama Arhan dikenal memiliki lemparan ke dalam mematikan dari jarak jauh. Tak jarang hasil lemparan mematikan bek kiri Timnas Indonesia itu berujung assist untuk sebuah gol bagi tim yang dibelanya.

Saat Pratama Arhan membela Timnas Indonesia kontra Argentina pada 19 Juni 2023, lemparan roketnya di pertengahan babak kedua membuat kiper Emi Martinez jatuh bangun menepis sundulan Elkan Bagott. Meskipun, hal itu tidak menjadi sebuah gol.

Sebelumnya, Pratama Arhan sukses memberikan asisst untuk Tokyo Verdy lewat lemparan ke dalam mematikannya. Tepatnya saat Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma di Emperors Cup 2023 dengan skor 2-1 pada Rabu (7/6/2023).

Saat itu, Pratama Arhan turut menyumbang satu assist untuk kemenangan Tokyo Verdy lewat lemparan ke dalam mautnya. Bek kiri Timnas Indonesia itu melepaskan lemparan roket jarak jauh yang tak bisa dihalau dengan baik oleh bek lawan sehingga menjadi gol.

Media Jepang, Hochi.news, menyoroti lemparan roket Pratama Arhan tersebut. Pasalnya, lemparan ke dalam pemain 21 tahun itu sukses mengguncang gawang lawan meski terhitung sebagai gol bunuh diri.