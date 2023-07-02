Berduel dengan Bek Atletico Madrid Nahuel Molina, Shayne Pattynama Mengaku Petik Banyak Pelajaran

SHAYNE Pattynama mengaku mendapat banyak pelajaran dari duel melawan bek Atletico Madrid, Nahuel Molina. Shayne memetik pelajaran itu kala bersua Molina di laga Timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday periode Juni.

Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Argentina dalam laga FIFA Matchday periode Juni. Dari laga tersebut Shayne Pattynama mengaku mendapat banyak pelajaran dari duelnya melawan bek Atletico Madrid, Nahuel Molina.

Laga tersebut sejatinya dijadikan uji mental serta meningkatkan kualitas pemain. Tak terkecuali bagi Shayne yang akhirnya bisa melakoni debutnya bersama Skuad Garuda.

Tak tanggung-tanggung, pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri itu langsung debut dengan menghadapi Argentina. Dengan posisinya itu, praktis Shayne kerap kali berduel dengan Molina yang merupakan bek sayap kanan La Albiceleste, julukan Timnas Argentina.

Shayne sangat senang bisa mendapat kesempatan berduel dengan bek Atletico Madrid tersebut. Sebab dirinya mendapatkan banyak pelajaran usai berduel dengan Molina.

“Saya pikir dia (Molina) terikat kontrak dengan Atlético Madrid. Itu adalah duel yang sangat bagus. Anda belajar banyak darinya,” kata Shayne, dikutip dari VoetbalZone, Minggu (2/7/2023).