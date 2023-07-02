Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan ke Real Madrid, Kylian Mbappe Santer Disebut Gabung Arsenal pada Musim Panas 2024

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |07:23 WIB
Bukan ke Real Madrid, Kylian Mbappe Santer Disebut Gabung Arsenal pada Musim Panas 2024
Kylian Mbappe/Foto: Reuters
A
A
A

ARSENAL dilaporkan sedang menimbang-nimbang untuk memboyong megabintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ke Emirates Stadium pada 2024. Kabar ini muncul seiring dengan keengganan Mbappe memperpanjang kontraknya di PSG.

Mbappe diperkirakan akan pergi musim panas ini, namun raksasa Prancis itu berusaha menghindari skenario transfer gratis untuk pemain andalannya tersebut. Mbappe coba ditahan hingga musim panas mendatang.

 mbappe

Real Madrid, menjadi klub yang paling terdepan menyatakan minatnya untuk mendatangkan striker Prancis itu. Namun, tampaknya Madrid kini mendapatkan persaingan ketat dari Arsenal.

Melansir Sportbible, Arsenal sedang mempertimbangkan untuk mengutus perwakilannya atau tidak guna melobi Mbappe.

 BACA JUGA:

Mbappe sendiri pernah menjalin komunikasi dengan Arsene Wenger, mantan pelatih Arsenal. Pada 2017, sebelum akhirnya bergabung dengan PSG, dengan kontrak senilai £163 juta, ia hampir bergabung dengan Arsenal.

"Beberapa saat yang lalu, sebelum saya menandatangani kontrak dengan PSG, kami berhubungan pada tahun 2017. Saya memilih arah yang berbeda tetapi dia tidak mengganggu saya. Dia adalah seorang pria yang sopan tentang hal itu dan berharap saya semoga beruntung," katanya kepada France Football.

Halaman:
1 2
      
