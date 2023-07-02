Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi Pensiun, Ini Deretan Prestasi Cesc Fabregas sebagai Pesepakbola Profesional

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |06:11 WIB
Resmi Pensiun, Ini Deretan Prestasi Cesc Fabregas sebagai Pesepakbola Profesional
Cesc Fabregas kala menghantarkan Spanyol meraih juara Piala Dunia 2010/Foto: Reuters
A
A
A

MEGABINTANG asal Spanyol, Cesc Fabregas, akhirnya memutuskan untuk pensiun setelah 18 tahun kariernya sebagai pemain sepakbola. Gelandang kawakan itu memutuskan gantung sepatu dengan sederet prestasi yang pernah diraihnya.

"Dengan sangat sedih tiba saatnya untuk gantung sepatu," tulis Fabregas dikutip dari akun twitter pribadinya (@cesc4official), Minggu (2/7/2023).

 fabregas

Cesc Fabregas merupakan pemain yang sukses di level klub maupun negara. Dia telah melanglang buana ke berbagai klub besar di daratan Eropa, dan memberikan berbagai trofi.

Ia merupakan jebolan akademi Barcelona yang telah singgah di bebagai klub seperti Arsenal, Barcelona, Chelsea, AS Monaco, hingga berakhir di Como.

 BACA JUGA:

Bersama Arsenal ia telah mempersembahkan FA Cup (2004–2005), FA Community Shield (2004), Football League Cup runner-up (2006–2007), UEFA Champions League runner-up (2005–2006).

Sedangkan, untuk Barcelona ia telah menyumbang La Liga (2012–13), Copa del Rey (2011–2012), Supercopa de España (2011, 2013), UEFA Super Cup (2011), dan FIFA Club World Cup (2011).

Sementara di Chelsea ia berhasil memenangkan Premier League (2014–2015, 2016–2017), FA Cup (2017–2018), Football League Cup (2014–2015)

Halaman:
1 2
      
