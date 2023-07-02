Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bantu Ipswich Town Menang 6-0, Elkan Baggott Jadi Sorotan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |05:29 WIB
Bantu Ipswich Town Menang 6-0, Elkan Baggott Jadi Sorotan!
Elkan Baggott/Foto: Instagram
A
A
A

BANTU Ipswich Town menang 6-0, Elkan Baggott jadi sorotan! Sekadar diketahui, bek tengah Timnas Indonesia itu tampil ketika Ipswich Town mengalahkan Felixtowe & Walton United 6-0 di laga uji coba pramusim pada Sabtu (1/7/2023) malam.

Elkan Baggott dimainkan pada babak kedua dalam laga yang digelar di AGL Arena itu. Bek kelahiran Bangkok tersebut ikut berkontribusi dalam keberhasilan skuad Ipswich Town menghindari kebobolan alias mencatatkan clean sheet.

 elkan

Adapun, gol-gol kemenangan Ipswich Town dicetak oleh Sone Aluko (dua gol), Kyle Edwards, Kayden Jackson, dan Panutche Camara. Hasil ini menjadi modal positif bagi klub kasta kedua Liga Inggris tersebut untuk tampil di Divisi Championship 2023-2024.

Selain itu, ini juga menjadi modal baik bagi Elkan Baggott yang berpotensi ambil bagian dalam skuad utama Ipswich Town pada musim depan. Sebagai informasi, Elkan Baggott sendiri kembali ke Ipswich Town setelah dipinjamkan ke Gillingham dan Cheltenham Town pada musim lalu.

 BACA JUGA:

Menariknya, setelah bantu Ipswich Town menang 6-0, Elkan Baggott jadi sorotan. Dalam hal ini, Elkan Baggott muncul di Instagram resmi Ipswich Town setelah berhasil membantai Felixtowe & Walton United.

Terlihat, Elkan Baggott melemparkan senyum manisnya di belakang rekan-rekannya setelah laga tersebut, sehingga disorot oleh netizen. Di antaranya, ada yang memuji bek jangkung Timnas Indonesia itu karena telah mengalami peningkatan baik dari segi kecepatan, power, hingga refleks.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177043/timnas_indonesia_disebut_bisa_menggantikan_posisi_iran_di_piala_dunia_2026_pssi-GPL9_large.jpg
Timnas Indonesia Disebut Bisa Lolos Piala Dunia 2026 Gantikan Iran, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176892/pengamat_mengkritik_kinerja_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-uwCg_large.jpeg
Pengamat Kritik Kinerja Patrick Kluivert di Timnas Indonesia: Hasilnya Tidak Bisa Dibanggakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176957/timur_kapadze_diajak_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-Hg3k_large.jpg
Timur Kapadze Cocok Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176948/kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_bela_erick_thohir_dari_serangan_netizen_jayidzes-0zbX_large.jpg
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Bela Erick Thohir dan Tim dari Serangan Netizen: Mereka Telah Memberikan yang Terbaik
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632795/luar-biasa-priska-nugroho-tembus-perempat-final-tunggal-dan-ganda-jinan-open-pmt.webp
Luar Biasa Priska Nugroho Tembus Perempat Final Tunggal dan Ganda Jinan Open
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/pelatih_timnas_irak_graham_arnold.jpg
Pelatih Irak Kritik Sistem Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026: Tak Adil untuk Tim-Tim Asia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement