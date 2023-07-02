Bantu Ipswich Town Menang 6-0, Elkan Baggott Jadi Sorotan!

BANTU Ipswich Town menang 6-0, Elkan Baggott jadi sorotan! Sekadar diketahui, bek tengah Timnas Indonesia itu tampil ketika Ipswich Town mengalahkan Felixtowe & Walton United 6-0 di laga uji coba pramusim pada Sabtu (1/7/2023) malam.

Elkan Baggott dimainkan pada babak kedua dalam laga yang digelar di AGL Arena itu. Bek kelahiran Bangkok tersebut ikut berkontribusi dalam keberhasilan skuad Ipswich Town menghindari kebobolan alias mencatatkan clean sheet.

Adapun, gol-gol kemenangan Ipswich Town dicetak oleh Sone Aluko (dua gol), Kyle Edwards, Kayden Jackson, dan Panutche Camara. Hasil ini menjadi modal positif bagi klub kasta kedua Liga Inggris tersebut untuk tampil di Divisi Championship 2023-2024.

Selain itu, ini juga menjadi modal baik bagi Elkan Baggott yang berpotensi ambil bagian dalam skuad utama Ipswich Town pada musim depan. Sebagai informasi, Elkan Baggott sendiri kembali ke Ipswich Town setelah dipinjamkan ke Gillingham dan Cheltenham Town pada musim lalu.

BACA JUGA:

Menariknya, setelah bantu Ipswich Town menang 6-0, Elkan Baggott jadi sorotan. Dalam hal ini, Elkan Baggott muncul di Instagram resmi Ipswich Town setelah berhasil membantai Felixtowe & Walton United.

Terlihat, Elkan Baggott melemparkan senyum manisnya di belakang rekan-rekannya setelah laga tersebut, sehingga disorot oleh netizen. Di antaranya, ada yang memuji bek jangkung Timnas Indonesia itu karena telah mengalami peningkatan baik dari segi kecepatan, power, hingga refleks.