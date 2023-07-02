Remaja Prancis Ditembak Mati Polisi hingga Sebabkan Kerusuhan, Kylian Mbappe Buka Suara

REMAJA Prancis ditembak mati polisi hingga sebabkan kerusuhan, Kylian Mbappe buka suara. Sang pesepakbola bintang Paris Saint-Germain (PSG) dan Timnas Prancis itu menyerukan kedamaian kepada para demonstran.

Remaja laki-laki berusia 17 tahun bernama Nahel M baru-baru ini ditembak mati oleh polisi di halten Nanterre, Prancis. Kematian Nahel kemudian berimbas kepada aksi protes keras dan demonstrasi besar-besaran di seantero Prancis.

Bahkan, beberapa aksi protes tersebut berujung kepada bentrokan antara demonstran dengan polisi, dan penjarahan. Pelaku penembakan diklaim sudah ditahan dengan dakwaan pembunuhan, namun demonstrasi tetap berlanjut.

Aksi protes masyarakat Prancis yang berujung kerusuhan ini membuat pesepakbola bintang Kylian Mbappe buka suara. Sang pemain berusia 24 tahun itu turut berduka cita, namun berharap para demonstran bisa menyuarakan aspirasinya secara damai.

"Seperti semua orang Prancis, kami dikejutkan dan dikejutkan oleh kematian brutal Nahel muda. Pertama, pikiran kami tertuju padanya dan keluarganya yang kami sampaikan belasungkawa tulus kami,” kata Mbappe dilansir dari Goal Internasional, Sabtu (1/7/2023).

"Jelas, kita tidak bisa tetap tidak peka terhadap keadaan di mana kematian yang tidak dapat diterima ini terjadi. Sejak peristiwa tragis ini, kami telah menyaksikan ekspresi kemarahan rakyat yang esensinya kami pahami, namun bentuknya tidak dapat kami dukung,” sambungnya.