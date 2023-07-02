Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Remaja Prancis Ditembak Mati Polisi hingga Sebabkan Kerusuhan, Kylian Mbappe Buka Suara

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |05:02 WIB
Remaja Prancis Ditembak Mati Polisi hingga Sebabkan Kerusuhan, Kylian Mbappe Buka Suara
Kerusuhan pecah di Prancis setelah polisi tembak mati seorang remaja (Foto: REUTERS)
A
A
A

REMAJA Prancis ditembak mati polisi hingga sebabkan kerusuhan, Kylian Mbappe buka suara. Sang pesepakbola bintang Paris Saint-Germain (PSG) dan Timnas Prancis itu menyerukan kedamaian kepada para demonstran.

Remaja laki-laki berusia 17 tahun bernama Nahel M baru-baru ini ditembak mati oleh polisi di halten Nanterre, Prancis. Kematian Nahel kemudian berimbas kepada aksi protes keras dan demonstrasi besar-besaran di seantero Prancis.

Kerusuhan Prancis

Bahkan, beberapa aksi protes tersebut berujung kepada bentrokan antara demonstran dengan polisi, dan penjarahan. Pelaku penembakan diklaim sudah ditahan dengan dakwaan pembunuhan, namun demonstrasi tetap berlanjut.

Aksi protes masyarakat Prancis yang berujung kerusuhan ini membuat pesepakbola bintang Kylian Mbappe buka suara. Sang pemain berusia 24 tahun itu turut berduka cita, namun berharap para demonstran bisa menyuarakan aspirasinya secara damai.

"Seperti semua orang Prancis, kami dikejutkan dan dikejutkan oleh kematian brutal Nahel muda. Pertama, pikiran kami tertuju padanya dan keluarganya yang kami sampaikan belasungkawa tulus kami,” kata Mbappe dilansir dari Goal Internasional, Sabtu (1/7/2023).

"Jelas, kita tidak bisa tetap tidak peka terhadap keadaan di mana kematian yang tidak dapat diterima ini terjadi. Sejak peristiwa tragis ini, kami telah menyaksikan ekspresi kemarahan rakyat yang esensinya kami pahami, namun bentuknya tidak dapat kami dukung,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632673/priska-nugroho-tembus-perempat-final-jinan-open-usai-sikat-unggulan-8-pvv.webp
Priska Nugroho Tembus Perempat Final Jinan Open usai Sikat Unggulan 8
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/tim_asdep_olahraga_elit_kemenpora_meninjau_langsun.jpg
Kemenpora Tinjau Pelatnas Biliar Indonesia, Target Emas SEA Games 2025 di Depan Mata
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement