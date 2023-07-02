Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Teman Terdekat Shayne Pattynama di Balik Proses Adaptasinya di Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |03:09 WIB
2 Teman Terdekat Shayne Pattynama di Balik Proses Adaptasinya di Timnas Indonesia
Shayne Pattynama beradaptasi di Timnas Indonesia dengan bantuan Marc Klok dan Stefano Lilipaly (Foto: Instagram/s.pattynama)
INILAH 2 teman terdekat Shayne Pattynama di balik proses adaptasinya di Timnas Indonesia. Sebagaimana telah diketahui, Shayne Pattynama akhirnya dapat bergabung bersama skuad Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pada FIFA Matchday bulan Juni lalu.

Ini menjadi kali pertama bagi pemain berdarah Semarang ini untuk mengenakan jersey Indonesia dalam sebuah pertandingan.

Marc Klok

Sebagai pemain anyar yang baru dinaturalisasi dan bergabung ke dalam skuad, rasa canggung adalah hal yang lumrah. Terlebih bagi Shayne yang notabene belum fasih berbahasa Indonesia dan belum mengenal para pemain lain, tentu akan sangat sulit.

Meski begitu, ternyata ada dua sosok pemain yang menjadi teman dekat Shayne Pattynama pada saat pemusatan latihan kemarin, yakni Marc Klok dan Stefano Lilipaly.

Stefano Lilipaly

Dalam sebuah wawancara bersama salah satu media asal Belanda, Voetbalzone, Shayne mengungkapkan bahwa Marc Klok dan Stefano Lilipaly berperan besar dalam proses adaptasinya di Timnas Indonesia.

“Stefano juga teman sekamar saya. Orang-orang itu memperlakukan saya dengan sangat baik. Mereka tahu persis cara kerjanya dan telah membantu saya dengan semua hal kecil. Senang juga bisa berbicara bahasa Belanda dengan mereka," ujar Shayne Pattynama dikutip dari Voetbalzone, Sabtu (1/7/2023).

Lebih lanjut, Shayne Pattynama juga menjelaskan bagaimana perasaannya selama di Indonesia. Pemain yang kini membela Viking FK di Liga Norwegia itu mengaku jika saat ke Indonesia, dirinya merasa seperti sedang pulang ke rumah kembali.

"Pada pekan ketika saya berada di Indonesia, itu benar-benar merasa seperti pulang ke rumah lagi. Nasi selalu siap saat sarapan dan makan siang. Makanan Indonesia tentu saja sangat enak, meski sedikit beralih. Anda tentu terbiasa makan roti standar untuk sarapan,” sambungnya.

