HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Hanya Menang Tipis dari Timnas Indonesia, Argentina Hampir Lengser dari Ranking Satu FIFA

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |03:02 WIB
Gara-Gara Hanya Menang Tipis dari Timnas Indonesia, Argentina Hampir Lengser dari Ranking Satu FIFA
Timnas Argentina mengalahkan Timnas Indonesia 2-0 dalam FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

GARA-GARA hanya menang tipis dari Timnas Indonesia, Argentina hampir lengser dari ranking satu FIFA. Hal ini disebabkan Argentina hanya menghadapi tim-tim berperingkat rendah yang membuat mereka tidak dapat mendulang banyak poin gua mempertahankan posisi mereka di ranking satu FIFA.

Sebagaimana telah diketahui, pada lawatan tur Asia di FIFA Matchday bulan Juni lalu, Timnas Argentina memilih untuk berhadapan dengan Australia dan Indonesia.

Timnas Indonesia vs Argentina

Pada pertandingan pertama yang digelar pada 15 Juni 2023, La Albiceleste – julukan Timnas Argentina – menghadapi Australia di Beijing, China. Pada pertandingan tersebut, Timnas Argentina berhasil menang dengan skor 2-0 lewat gol dari Lionel Messi di menit kedua dan German Pezzella di menit ke-68.

Beranjak empat hari setelahnya, pada 19 Juni 2023, skuad asuhan Lionel Scaloni ini berhadapan dengan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Pada pertandingan ini, Argentina juga berhasil menang dengan skor 2-0 melalui sepakan keras Leandro Paredes di babak pertama dan sundulan kepala Cristian Romero di babak kedua.

Meski berhasil memenangkan dua pertandingan tersebut, namun karena yang dihadapi mereka adalah tim berperingkat rendah membuat Argentina tidak meraih banyak poin tambahan. Tercatat, Messi Cs hanya mendapat tambahan 2,80 poin hasil dari dua kemenangan itu. Dengan demikian, Argentina kini mengumpulkan poin sebanyak 1843,73.

Halaman:
1 2
      
