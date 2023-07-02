Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

RANS Nusantara FC vs Persikabo 1973: Aidil Sharin Tak Mau Laskar Padjajaran Remehkan Lawan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |23:34 WIB
RANS Nusantara FC vs Persikabo 1973: Aidil Sharin Tak Mau Laskar Padjajaran Remehkan Lawan
Aidil Sharin tak mau Persikabo 1973 meremehkan RANS Nusantara FC (Foto: Instagram/officialpersikabo)
A
A
A

JELANG laga RANS Nusantara FC vs Persikabo 1973, Aidil Sharin tak mau Laskar Padjajaran remehkan lawan. Laga pekan pertama Liga 1 2023-2024 ini akan dihelat di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (3/7/2023) pukul 15.00 WIB.

Laskar Padjajaran – julukan Persikabo – diunggulkan jelang laga kontra tim yang dimiliki oleh Raffi Ahmad tersebut. Pelatih Persikabo, Aidil Sharin, mengatakan bahwa timnya telah mempersiapkan diri dengan baik meski belum 100 persen.

 Persikabo 1973

"Alhamdulillah, Persikabo persiapan sudah bagus. Walaupun, kami tidak 100 persen karena pemain asing belum lengkap," kata Aidil dalam konferensi pers, Minggu (2/7/2023).

Persikabo baru memiliki empat pemain asing yakni Kainoa Agrifino, Kaishy Yamazaki, Jose Carlos, dan Nikolas Carlos. Sedangkan kuota pemain asing untuk setiap tim Liga 1 2023-2024 adalah lima pemain asing bebas dan satu dari Asia Tenggara.

Aidil Sharin menuturkan bahwa laga kontra RANS Nusantara tidak akan mudah meskipun Persikabo diunggulkan. RANS pun diyakini punya persiapan yang bagus, menurut pelatih asal Singapura itu.

Halaman:
1 2
      
