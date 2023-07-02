Jelang Laga Persija Jakarta vs PSM Makassar, Thomas Doll Ogah Terlena dengan Rekor Apik

Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll tak mau terbuai dengan catatan apik saat hadapi PSM Makassar (Foto: Twitter/persija_jkt)

JELANG laga Persija Jakarta vs PSM Makassar, Thomas Doll ogah terlena dengan rekor apik. Pada musim lalu, Macan Kemayoran – julukan Persija – tidak pernah kalah kontra PSM, dengan sukses meraih kemenangan 4-2 di kandang dan imbang 1-1 saat bertandang.

Persija akan mengawali Liga 1 2023-2024 dengan menjamu PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Laga ini akan dimainkan pada Senin 3 Juli 2023 mulai pukul 19.00 WIB.

Thomas Doll menuturkan bahwa hasil pertandingan pada musim lalu tidak bisa dibandingkan dengan musim ini. Menurutnya, Juku Eja – julukan PSM – punya para pemain berkualitas yang bisa menyulitkan.

"Saya tidak fokus pada statistik dan PSM juara musim lalu. PSM punya pemain yang saling memahami. Mungkin sulit melawan PSM," ucap Thomas Doll dalam konferensi pers, Minggu (2/7/2023).

Sang pelatih asal Jerman mengatakan bahwa kondisi Persija Jakarta di musim ini memang tak sebaik PSM Makassar, karena timnya belum lengkap. Namun, Doll percaya kepada para pemain yang ada.