Media Republik Ceko Sebut Persija Jakarta Segera Datangkan Pemain Jebolan Premier League

MEDIA Republik Ceko sebut Persija Jakarta segera datangkan pemain jebolan Premier League. Menurut media ISport asal Republik Ceko, Persija Jakarta tertarik kepada Jiri Skalak, penyerang berusia 31 tahun yang pernah membela Brighton & Hove Albion.

Persija Jakarta masih memiliki slot tiga pemain asing jelang laga pertamanya di Liga 1 2023-2024. Tim asuhan Thomas Doll tersebut akan membuka musim dengan menghadapi PSM Makassar pada Senin (3/7/2023) esok malam WIB.

Sejauh ini, Persija baru memiliki Ondrej Kudela, Marko Simic, dan Ryo Matsumura sebagai pemain asingnya. Mereka masih memiliki dua slot untuk pemain asing bebas dan satu untuk pemain Asia Tenggara.

Persija melepas tiga pemain asing pada bursa transfer pergantian musim ini. Mereka adalah Hanno Behrens, Michael Krmencik, dan Abdula Yusuf Helal. Simic direkrut kembali untuk mengisi ketiadaan Krmencik sedangkan Matsumura untuk menggantikan Behrens.

Yusuf Helal masih belum ada penggantinya, dan nama penyerang sayap asal Republik Ceko bernama Jiri Skalak, muncul ke permukaan. Hal ini diungkap oleh media asa Republik Ceko, ISport.

Skalak berstatus bebas transfer per tanggal 1 Juli 2023 lalu karena kontraknya dengan FK Mlada Boleslav habis. Dalam laporan ISport, kabarnya akan ada eksodus pemain Republik Ceko ke Asia.

“Terakhir, Jiri Skalak, yang masih tampil untuk Mlada Boleslav bakal bertolak ke Asia, tujuannya jelas ke Indonesia,” demikian laporan media tersebut.