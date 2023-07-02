Saksikan Laga Perdana Liga 1 2023-2024, Shin Tae-yong Pantau Ramadhan Sananta dan The Next Marselino Ferdinan?

SAKSIKAN laga Perdana Liga 1 2023-2024, Shin Tae-yong nampaknya sedang memantau Ramadhan Sananta dan pemain muda yang digadang-gadang sebagai The Next Marselino Ferdinan. Sang pelatih Timnas Indonesia memantau dua laga pembuka di Liga 1 2023-2024.

Liga 1 2023-2024 sudah dimulai sejak Sabtu 1 Juli 2023 kemarin. Di hari itu, ada dua laga yang dimainkan, yaitu Bali United vs PSS Sleman dan Persis Solo vs Persebaya Surabaya.



Shin Tae-yong saksikan laga Bali United vs PSS Sleman (Foto: Instagram/tribungaruda)

Shin Tae-yong diketahui memantau langsung pertandingan antara Bali United vs PSS Sleman di Stadion I Wayan Dipta. Hal ini dikabarkan oleh akun Instagram @tribungaruda.

“Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyaksikan pertandingan pembuka Liga 1 2023-2024 di Stadion I Wayan Dipta,” kata akun tersebut.

Ricky Cawor mencetak gol penentu PSS Sleman dengan skor 1-0 dalam laga itu. Bisa jadi, Ricky Cawor masuk dalam perhatian Shin Tae-yong untuk dipanggil ke Timnas Indonesia selain striker PSS Sleman, Hokky Caraka, yang memang sudah menjadi andalan di Timnas Indonesia U-20.

Shin Tae-yong begitu sibuk di hari itu karena setelah laga berakhir di Bali, asistennya Nova Arianto ditugaskan memantau pertandingan Persis Solo vs Persebaya Surabaya. Laga itu dilaksanakan pada malam hari, Sabtu (1/7/2023) lalu.

Banyak nama dari skuad Persis dan Persebaya yang bisa diperhatikan, salah satunya adalah Ramadhan Sananta. Dia mencetak sebuah gol dalam laga itu yang sempat membawa Persis Solo unggul.