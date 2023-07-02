Hasil Barito Putera vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Laskar Antasari Menang 2-0!

HASIL Barito Putera vs Persita Tangerang di pekan pertama Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laskar Antasari -julukan Barito Putera- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Barito Putera vs Persita Tangerang digelar di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan, Minggu (2/7/2023) malam WIB. Dua gol dalam laga itu dicetak oleh Gustavo Tocantins (13’) dan Rizky Pora (25’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita membuka laga dengan apik. Mereka langsung memberi ancaman berarti kepada Barito Putera lewat sepakan keras dari Ramiro Fergonzi. Sayangnya, bola masih melebar.

Tak tinggal diam mendapati kondisi ini. Barito Putera berusaha membangun serangan balik. Usaha Barito Putera pun langsung berbuah gol.

Ialah Gustavo Tocantins yang mencatatkan namanya di papan skor. Tim tuan rumah unggul 1-0 pada menit ke-13.

Tertinggal, Persita berusaha mencetak gol balasan. Mereka terus mencoba untuk lebih memegang kendali pertandingan dan menyerang untuk mengejar ketertinggalan.

Namun alih-alih mencetak gol, Perita justru kebobolan lagi. Barito Putera yang kembali mencetak gol pada menit ke-25 melalui Rizky Pora yang sukses memaksimalkan umpan dari Gustavo Tocantins.

Laga berlangsung sengit seusai gol kedua itu tercipta. Akan tetapi, hingga babak pertama berakhir, skor masih bertahan 2-0 untuk Barito Putera.