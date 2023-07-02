Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Barito Putera vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Laskar Antasari Menang 2-0!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |21:28 WIB
Hasil Barito Putera vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Laskar Antasari Menang 2-0!
Laga Barito Putera vs Persita Tangerang. (Foto: Barito Putera)
A
A
A

HASIL Barito Putera vs Persita Tangerang di pekan pertama Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laskar Antasari -julukan Barito Putera- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Barito Putera vs Persita Tangerang digelar di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan, Minggu (2/7/2023) malam WIB. Dua gol dalam laga itu dicetak oleh Gustavo Tocantins (13’) dan Rizky Pora (25’).

Barito Putera vs Persita Tangerang

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita membuka laga dengan apik. Mereka langsung memberi ancaman berarti kepada Barito Putera lewat sepakan keras dari Ramiro Fergonzi. Sayangnya, bola masih melebar.

Tak tinggal diam mendapati kondisi ini. Barito Putera berusaha membangun serangan balik. Usaha Barito Putera pun langsung berbuah gol.

Ialah Gustavo Tocantins yang mencatatkan namanya di papan skor. Tim tuan rumah unggul 1-0 pada menit ke-13.

Tertinggal, Persita berusaha mencetak gol balasan. Mereka terus mencoba untuk lebih memegang kendali pertandingan dan menyerang untuk mengejar ketertinggalan.

Namun alih-alih mencetak gol, Perita justru kebobolan lagi. Barito Putera yang kembali mencetak gol pada menit ke-25 melalui Rizky Pora yang sukses memaksimalkan umpan dari Gustavo Tocantins.

Laga berlangsung sengit seusai gol kedua itu tercipta. Akan tetapi, hingga babak pertama berakhir, skor masih bertahan 2-0 untuk Barito Putera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633137/pernyataan-patrick-kluivert-usai-dipecat-dari-timnas-indonesia-masih-belum-minta-maaf-ucf.webp
Pernyataan Patrick Kluivert usai Dipecat dari Timnas Indonesia, Masih Belum Minta Maaf
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/francesco_acerbi.jpg
Inter Milan Bersiap Cuci Gudang! Mkhitaryan hingga Acerbi Bakal Dibuang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement