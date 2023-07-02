Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Tertahan Kontra Madura United, Bobotoh Gelar Aksi Protes dan Walkout

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |21:27 WIB
Persib Bandung Tertahan Kontra Madura United, Bobotoh Gelar Aksi Protes dan Walkout
Banyak kursi kosong di Stadion GBLA ketika Persib Bandung hadapi Madura United (Foto: MPI/M Ghani)
A
A
A

PERSIB Bandung tertahan kontra Madura Uniited, Bobotoh gelar aksi protes dan walkout. Hal itu terjadi pada laga perdana Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (2/7/2023).

Bobotoh melakukan hal itu sebagai bentuk kekecewaan para Bobotoh – sebutan suporter Persib – atas sistem penjualan dan kenaikan harga tiket.

Persib Bandung vs Madura United

Bobotoh melakukan berbagai cara untuk menjalankan aksi tersebut. Mulai dari pemasangan beberapa spanduk bernada kekecewaan yang dibentangkan di pagar pembatas di setiap tribun Stadion GBLA.

Yang terbaru, Bobotoh melakukan aksi walkout dengan mengosongkan kursi Stadion GBLA. Mereka meninggalkan tribun utara ketika babak pertama berakhir. Pada saat itu, Persib tertinggal 0-1 akibat gol Jaja pada menit kelima.

Kemudian, para Bobotoh juga melakukan aksi serupa di tribun timur bawah Stadion GBLA. Pengosongan kursi Stadion dilakukan pada menit ke-75, empat menit sebelum gol penyeimbang oleh David Da Silva melalui eksekusi penaltinya.

Menanggapi hal itu, Direktur Operasional PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Muhammad Iskandar mengatakan selama ini sejumlah komunitas Bobotoh sudah mendapatkan sosialisasi mengenai sistem tiket tersebut yang sudah terjadi sejak Liga 1 musim 2018 lalu. Seperti Viking Persib Club (VPC), Bomber hingga Forum Komunikasi Bobotoh (FKB).

"Musim ini, sistem tersebut tetap kami lanjutkan. Pada pertandingan pertama melawan Madura United, tiket yang terjual mencapai 90 persen dari kuota tersedia sesuai regulasi," kata Iskandar.

Iskandar pun memastikan sudah memberikan kemudahan kepada Bobotoh untuk mendapatkan tiket Persib, terutama kepada Viking Persib Club (VPC). Di antaranya alokasi kuota tiket yang jumlahnya tetap terjaga hingga H-2 pertandingan.

Halaman:
1 2
      
