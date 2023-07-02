Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Asing Segera Merapat ke Persija Jakarta, Thomas Doll Beri Bocoran Posisi Bermainnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |20:43 WIB
3 Pemain Asing Segera Merapat ke Persija Jakarta, Thomas Doll Beri Bocoran Posisi Bermainnya
Thomas Doll kala mendampingi Persija Jakarta berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, memastikan ada 3 pemain asing tambahan yang akan segera merapat ke timnya. Meski tak membeberkan siapa saja pemain itu, Thomas Doll tetap memberi bocoran soal posisi bermain ketiga pemain itu.

Diketahui, setiap tim mendapat kuota pemain asing 5+1 untuk mengarungi Liga 1 2023-2024.Sejauh ini, Persija sendiri baru punya tiga pemain asing, yakni Marko Simic, Ryo Matsumura, dan Ondrej Kudela.

Marko Simic

Thomas Doll mengatakan masih ada waktu untuk mendapat pemain tambahan agar makin siap. Dia meyakini manajemen dalam waktu dekat akan melengkapi skuadnya.

"Kami masih punya kesempatan untuk menyelesaikan transfer pemain. Itu sebelum bursa transfer ditutup," ucap Thomas Doll dalam konferensi pers, Minggu (2/7/2023).

Thomas Doll pun mengatakan sudah ada beberapa nama pemain yang sedang diburu Persija. Namun, dia hanya bisa menyebutkan posisi pemain yang menjadi kebutuhan tim.

Halaman:
1 2
      
