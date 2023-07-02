Persib Bandung Gagal Menang atas Madura United di Laga Perdana Liga 1 2023-2024, Ini Dalih Luis Milla

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, mengomentari hasil laga kontra Madura United dalam pekan pertama Liga 1 2023-2024. Mendapati timnya gagal menang atas Madura United, Luis Milla berdalih bahwa laga perdana pasti akan selalu berjalan sulit untuk sebuah tim.

Namun, Luis Milla merasa ini bukan awalan baik bagi Persib. Sebab, timnya kebobolan lebih dulu melalui aksi Hugo Gomes dos Santos Silva di menit ke-5. Beruntung, Persib akhirnya bisa menyamakan kedudukan.

"Saya rasa ini merupakan tipikal pertandingan awal pada setiap musimnya. Ini laga yang sulit bagi kedua tim," ujar Luis Milla usai pertandingan.

"Ini sepakbola dan wajar terjadi. Tapi tadi, pemain juga sudah berusaha melalui kedua sayap, mereka bermain dengan baik,” lanjutnya.

“Di babak kedua, tim sudah bekerja dan juga berjuang hingga akhirnya bisa mencetak gol dan menyamakan angka," jelas pelatih asal Spanyol itu.