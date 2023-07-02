Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Persib Bandung yang Menggila saat Imbangi 1-1 Madura United, Nomor 1 Selamatkan Maung Bandung dari Kekalahan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |18:24 WIB
5 Pemain Persib Bandung yang Menggila saat Imbangi 1-1 Madura United, Nomor 1 Selamatkan Maung Bandung dari Kekalahan!
Para pemain Persib Bandung. (Foto: Instagram/@davidasilva14)
A
A
A

5 pemain Persib Bandung yang menggila saat imbang 1-1 Madura United akan diulas Okezone. Berkat kinerja apik sederet pemain ini, Persib pun bisa terhindar dari kekalahan.

Ya, duel seru tersaji di pekan pertama Liga 1 2023-2024 dengan mempertemukan Persib Bandung vs Madura United. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Minggu (2/7/2023) sore WIB.

Meski gagal menang, Persib tetap meraih hasil positif karena bisa merebut 1 poin. Hasil itu tentunya bisa memantik motivasi lebih untuk mengarungi laga-laga ke depannya.

Beberapa pemain jadi sorotan dalam laga itu. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain Persib Bandung yang menggila saat imbang 1-1 Madura United.

5. Marc Klok

Marc Klok

Salah satu pemain Persib Bandung yang menggila saat imbang 1-1 Madura United adalah Marc Klok. Dia bekerja apik sejak awal laga karena bisa menciptakan banyak peluang emas.

Bahkan, serangan berbahaya sudah dilancarkan Marc Klok ke gawang Madura United kala laga baru berjalan tiga menit. Dia melepaskan sepakan jarak jauh ke gawang Madura United, tetapi sayang tendangan Marc Klok masih mengarah tepat ke pelukan Satria Tama Hardianto.

4. Edo Febriansah

Edo Febriansah

Kemudian, ada nama Edo Febriansah. Sama seperti Marc Klok, dia juga menciptakan sejumlah peluang emas di laga kontra Madura United.

Salah satunya dilakukan Edo di babak pertama. Dia melepaskan tendangan bebas di tepi kotak penalti. Andai saja bila tidak ditepis Satria Tama, sepakan Edo bisa berbuah gol.

Halaman:
1 2 3
      
