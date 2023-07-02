Hasil Dewa United vs Arema FC di Liga 1 2023-2024: Hajar Singo Edan 1-0, Egy Maulana Vikri Buka Perjalanan dengan Manis

HASIL Dewa United vs Arema FC di pekan pertama Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Egy Maulana Vikri cs pun sukses mengalahkan Singo Edan -julukan Arema FC- dengan skor 1-0.

Laga Dewa United vs Arema FC digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (2/7/2023) sore WIB. Gol semata wayang Dewa United dicetak oleh Alex Martins di menit ke-75.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejatinya, Arema FC membuka laga dengan apik. Mereka bisa memberi ancaman berarti terlebih dahulu ke gawang tim tamu. Tetapi, pertahanan Dewa United begitu kukuh.

Dewa United sendiri tak tinggal diam mendapati timnya terus diserang. Mereka berusaha memegang kendali permainan dan membangun serangan.

Sejumlah peluang pun didapat, di antaranya lewat Majed Osman dan Egy Maulana Vikri. Sayang, peluang yang didapat gagal berbuah manis. Salah satunya di menit ke-15 lewat aksi Egy yang tak mampu memaksimalkan umpan manis dari Osman.

Skuad asuhan Jan Olde Riekerink pun mendapat hadiah penalti pada menit ke-30 setelah Alex Ferreira dijatuhkan di kotak terlarang. Sayangnya, kesempatan emas untuk membuka keunggulan ini gagal dimanfaatkan dengan baik.

Risto Mitrevski yang ditunjuk sebagai algojo gagal mengeksekusi kesempatan emas itu. Skor akhirnya masih 0-0. Kondisi ini terus terjaga hingga akhir babak pertama.