Babak Pertama Usai, Persib Bandung Tertinggal 0-1 dari Madura United

HASIL babak pertama Persib Bandung vs Madura United di pekan ke-1 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Persib pun kini tertinggal dengan skor 0-1.

Laga Persib Bandung vs Madura United digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung Jawa Barat, Minggu (2/7/2023) sore WIB. Gol Madura United dicetak oleh Hugo Gomes pada menit keempat.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung harus menelan pil pahit di awal laga. Meski mengambil inisiatif menyerang sejak awal pertandingan, mereka sudah harus kebobolan dengan cepat.

Berawal dari umapn tarik Novan Sasongko dari sayap kiri berhasil disambut dengan tendangan voli ciamik Hugo Gomes. Bola yang mengarah deras ke gawang pun tak mampu dihalau oleh Teja Paku Alam. Madura United unggul 1-0!

Tertinggal, Persib berusaha mengejar. Peluang emas pun didapat pada menit ke-23. Alberto Rodriguez menanduk bola dengan ciamik usai menyambar tendangan bebas Marc Klok. Sayang, bola masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Lima menit berselang, giliran Edo Febriansah yang mencoba peruntungannya. Dia melepaskan serangan ke lini pertahanan Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United. Namun, tendangan bebas kaki kirinya masih mampu ditepis oleh Satria Tama.

Setelah itu, Persib nyaris menyamakan skor lewat tendangan jarak jauh Ciro Alves pada menit 32. Tetapi, usahanya tetap tak bisa berbuah gol. Skor pun tak berubah hingga akhir babak pertama. Madura United unggul 1-0!