HOME BOLA LIGA INDONESIA

Slot Pemain Asing Persija Jakarta Masih Banyak, Mohammad Prapanca Bikin Janji Begini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |05:40 WIB
Slot Pemain Asing Persija Jakarta Masih Banyak, Mohammad Prapanca Bikin Janji Begini
Mohammad Prapanca janjikan pemain asing untuk Persija Jakarta (Foto: PT LIB)
SLOT pemain asing Persija Jakarta masih banyak, Mohammad Prapanca bikin janji begini. Macan Kemayoran – julukan Persija – masih memiliki tiga slot pemain asing, termasuk dua di antaranya adalah pemain asing bebas.

Persija Jakarta baru mengisi kuota 5+1 pemain asing dengan tiga pemain, yaitu Marko Simic, Ondrej Kudela, dan Ryo Matsumura. Mereka masih bisa merekrut dua pemain asing bebas dan satu orang pemain ASEAN.

Ryo Matsumura

Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, menyadari bahwa proses ini berjalan lambat. Namun, dirinya mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk mendatangkan para pemain asing. Jadi, dia meminta setiap pendukung Persija, yaitu The Jakmania, untuk bersabar.

"Kami menyadari bahwa proses ini terasa berjalan lambat. Meski demikian, manajemen merasa perlu untuk melakukan rekrutmen secara cermat dengan analisa yang mendalam," ucap Mohammad Prapanca dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (1/7/2023).

Prapanca mengatakan bahwa Persija perlu cermat dalam memilih pemain asing. Sebab, mereka akan menjadi tulang punggung untuk bisa bersaing di Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
