Bali United Kalah dari PSS Sleman, Stefano Cugurra Ogah Bicara soal Kinerja Wasit

Stefano Cugurra tak mau komentari kinerja wasit usai Bali United dikalahkan PSS Sleman (Foto: PT LIB)

BALI United kalah dari PSS Sleman, Stefano Cugurra ogah bicara soal kinerja wasit. Namun, pelatih Bali United itu mengapresiasi langkah PSSI untuk memperbaiki kinerja wasit.

PSSI sedang berusaha membenahi berbagai aspek dalam sepakbola Indonesia, termasuk perwasitan. Belakangan, PSSI bekerja sama dengan Federasi Sepakbola Jepang (JFA) untuk menempat wasit-wasit Indonesia.

Stefano Cugurra alias Teco merespons positif upaya dari PSSI. Dia berharap agar wasit menjadi lebih baik atas langkah ini.

"Saya sudah lama di indonesia, semoga semua cara dari PSSI berhasil dan wasit memimpin lebih bagus," ucap Stefano Cugurra dalam konferensi pers, Sabtu (1/7/2023).

Namun, Teco menolak untuk berbicara lebih lanjut tentang bagaimana kinerja wasit di laga pertama Bali United pada ajang Liga 1 2023-2024. Laga itu sendiri berakhir dengan kekalahan untuk timnya dengan skor 0-1 dari PSS Sleman.