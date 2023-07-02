Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Barito Putera vs Persita Tangerang, Rahmad Darmawan Minta Laskar Antasari Lakukan Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |02:21 WIB
Jelang Laga Barito Putera vs Persita Tangerang, Rahmad Darmawan Minta Laskar Antasari Lakukan Ini
Rahmad Darmawan minta para pemain Barito Putera bermain disiplin ketika menghadapi Persita Tangerang (Foto: Instagram/psbaritoputeraofficial)
A
A
A

JELANG laga Barito Putera vs Persita Tangerang, Rahmad Darmawan minta Laskar Antasari bermain dengan disiplin. Laskar Antasari – julukan Barito Putera – berusaha mengawali Liga 1 2023-2024 dengan baik.

Laga pekan pertama Liga 1 2023-2024 ini akan dimainkan di Stadion Demang Lehman, kandang dari Barito. Pertandingan antara Barito Putera vs Persita Tangerang akan kick-off pada pukul 19.00 WIB, Minggu (2/7/2023).

Barito Putera

Rahmad Darmawan selaku pelatih Barito Putera berharap anak-anak asuhnya mampu menjaga fokus. Terlebih, Pendekar Cisadane – julukan Persita – juga bukan tim yang bisa dikalahkan dengan mudah.

“Butuh disiplin yang tinggi dari setiap pemain menghadapi tim ini (Persita),” ucap Rahmad Darmawan dilansir dari lama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (1/7/2023).

Mantan pelatih Persija itu mengatakan timnya harus menampilkan performa terbaik dalam laga nanti. Paling terpenting, skema yang diinstruksikan bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain.

Halaman:
1 2
      
