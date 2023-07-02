Advertisement
LIGA INDONESIA

PSS Sleman Permalukan Bali United 1-0, Marian Mihail Bongkar Kunci Suksesnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |01:22 WIB
PSS Sleman Permalukan Bali United 1-0, Marian Mihail Bongkar Kunci Suksesnya
PSS Sleman sukses bungkam Bali United 1-0 (Foto: Instagram/pssleman)
A
A
A

PSS Sleman permalukan Bali United 1-0, Marian Mihail bongkar kunci suksesnya. Sang pelatih asal Rumania mengatakan bahwa timnya pantas menang karena telah bekerja keras hingga menganalisa lawan dan mempersiapkan taktik khusus sebelum bertanding.

Super Elang Jawa – julukan PSS Sleman – melawat ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (1/7/2023) untuk laga pembuka Liga 1 2023-2024. Mereka sukses menang 1-0 berkat gol tunggal Ricky Cawor pada menit ke-48.

 Bali United vs PSS Sleman

Seusai laga, Mihail pun mengutarakan kepuasannya. Menurutnya, ini adalah buah dari kerja keras seluruh elemen tim.

"Saya senang dengan pemain, saya senang dengan teknikal staf, manajemen, dan semua yang terlibat. Kami adalah tim kecil," ucap Mihail dalam konferensi pers, Sabtu (1/7/2023).

"Kami bekerja keras. Walaupun, memiliki beberapa keberuntungan saya pikir kami layak untuk memenangkan pertandingan karena berjuang sampai akhir," tambahnya.

Pelatih berkebangsaan Rumania ini menuturkan bahwa kemenangan di kandang Bali United bukanlah sesuatu yang mustahil. Kemenangan ini menjadi bukti atas hal tersebut.

Halaman: 1 2
1 2
      
