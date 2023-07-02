Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Lionel Messi ke Inter Miami, Presiden Barcelona Masih Berharap sang Megabintang Kembali ke Camp Nou

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |04:35 WIB
Lionel Messi ke Inter Miami, Presiden Barcelona Masih Berharap sang Megabintang Kembali ke Camp Nou
Lionel Messi masih diharapkan lakoni laga terakhirnya di Camp Nou (Foto: REUTERS)
A
A
A

LIONEL Messi ke Inter Miami, Presiden Barcelona, Joan Laporta, masih berharap sang megabintangkembali ke Camp Nou. Laporta mengatakan bahwa Messi bisa menjalani pertandingan penghormatan saat Camp Nou selesai direnovasi.

Lionel Messi sudah meninggalkan La Blaugrana – julukan Barcelona – sejak musim panas 2021 silam. Namun, pemain asal Argentina itu tidak pernah mendapatkan perpisahan yang sepadan karena pandemi yang membatasi aktivitas sepakbola saat itu.

Lionel Messi

Messi kemudian gabung Paris Saint-Germain (PSG) yang ditinggalkan olehnya pada musim panas ini. Sang megabintang berusia 36 tahun sempat dirumorkan akan kembali ke Barcelona, sebelum akhirnya memilih berlabuh di klub Amerika Serikat, Inter Miami.

Kendati dapat penolakan, Laporta tetap mempersilakan Messi untuk menjalani pertandingan terakhirnya bersama Barcelona. Presiden berusia 61 tahun itu mengatakan La Pulga – julukan Lionel Messi – bisa menjalani pertandingan penghormatan saat Camp Nou selesai direnovasi.

“Saya setuju dengan mereka untuk memberikan penghormatan (kepada Messi). Hari pembukaan Spotify Camp Nou (setelah renovasi) akan menjadi tanggal yang sangat baik,” kata Laporta dikutip dari Goal Internasional, Sabtu (1/7/2023).

Halaman:
1 2
      
