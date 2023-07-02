Pelatih Ipswich Town Lempar Pujian ke Elkan Baggott: Dia Pemain yang Sangat Bagus!

PELATIH Ipswich Town, Kieran McKenna, melempar pujian setinggi langit kepada pemain mudanya, Elkan Baggott. Menurut McKenna, bintang Timnas Indonesia itu punya atribut yang sangat-sangat bagus sebagai pesepakbola.

Pujian itu disampaikan McKenna kala membahas masa depan Elkan Baggott di Ipswich Town. Sebagaimana diketahui, Baggott harus menjalani masa pinjaman ke sejumlah klub dalam beberapa musim terakhir.

Teranyar, Baggott dipinjamkan ke Cheltenham Town pada musim lalu, tepatnya sejak Januari 2023. Hanya saja, dia gagal bersinar di sana. Dia hanya mentas di 1 laga saja di klub tersebut.

Kini, Baggott pun sudah menyelesaikan masa pinjamannya di sana dan kembali ke Ipswich Town. Sekembalinya ke Ipswich Town, Kieran McKenna melayangkan pujian untuk bek jangkung dengan tinggi 194 cm itu.