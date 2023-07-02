Arsenal Resmi Gaet Jurrien Timber Pekan Depan?

Jurrien Timber dikabarkan bisa diresmikan sebagai pemain Arsenal pekan depan (Foto: Instagram/jurrientimber)

ARSENAL berpotensi meresmikan perekrutan Jurrien Timber pada pekan depan. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, The Gunners – julukan Arsenal – sedang melakukan pembicaraan tahap akhir dengan Ajax Amsterdam.

Minat Arsenal terhadap bek tengah Timnas Belanda tersebut terasa serius selama beberapa hari terakhir. Pada Senin 26 Juni 2023 lalu, Arsenal mengajukan tawaran bernilai sekitar 45 juta euro (Rp739 miliar).

Negosiasi berakselerasi setelah itu dan ada keoptimisan bahwa transfer bisa terselesaikan, menurut klaim Fabrizio Romano. Pada Kamis (29/6/2023) lalu, sang reporter asa Italia mengatakan bahwa negosiasi sudah memasuki tahap akhir.

Kini, pada Minggu (2/7/2023), Romano menambahkan bahwa transfer bisa terselesaikan pekan depan. Pada saat ini, kedua klub diklaim sedang membahas metode pembayaran.

“Arsenal semakin dekat untuk menyelesaikan transfer Jurrien Timer. Sumber saya meraskan bahwa itu akan terselesaikan pekan depan,” kata Romano dalam cuitannya di Twitter (@FabrizioRomano).