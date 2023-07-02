Mateo Kovacic Bikin Ramalan soal Masa Depan Phil Foden, Disamakan dengan Legenda Manchester City!

Phil Foden diramal bakal jadi pemain besar Manchester City di masa depan (Foto: REUTERS)

MATEO Kovacic bikin ramalan soal masa depan Phil Foden di Manchester City. Gelandang baru Manchester City, Kovacic, juga membandingkan Foden dengan sang legenda klub, David Silva.

Foden telah menimba ilmu dari tim akademi The Citizens – julukan Manchester City – sebelum akhirnya dipromosikan ke tim senior pada 2016-2017. Pemain berposisi sayap ini telah mencetak 60 gol dan 41 assist dari 217 penampilannya di semua ajang sejauh ini.

Baru berusia 23 tahun, Foden sudah mengoleksi mengoleksi lima gelar Liga Inggris, empat gelar Piala Liga Inggris, dua Piala FA, dua Community Shield, dan satu trofi Liga Champions. Tak ayal, Foden disebut sebagai pemain berpotensi besar.

Kovacic, yang baru resmi gabung Manchester City musim panas ini, mengakui kehebatan Foden. Gelandang berusia 29 tahun itu meyakini Foden akan menjadi pemain yang dominan. Dia menyoroti penampilan Foden di laga final Liga Champions 2022-2023 lalu saat mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-0.

BACA JUGA: Mateo Kovacic Langsung Pasang Target Tinggi Usai Resmi Gabung Manchester City

"Saya pikir Phil Foden mungkin adalah pemain yang bisa mendominasi dan (telah) memenangkan begitu banyak sepanjang karier mudanya dan menunjukkan setiap pertandingan. bahwa dia berada di level yang besar dan bakat yang sangat besar,” kata Kovacic dilansir dari Manchester Evening News, Sabtu (1/7/2023).