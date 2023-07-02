Fabrizio Romano Beri Update soal Transfer Dominik Szoboszlai ke Liverpool: Hanya Masalah Waktu

SEDANG tes medis, transfer Dominik Szoboszlai ke Liverpool diklaim hanya masalah waktu. Hal ini diungkap oleh jurnalis Fabrizio Romano.

Rumor transfer Szoboszlai ke Liverpool telah beredar selama beberapa hari terakhir. Pada Jumat (30/6/2023) lalu, Liverpool dikabarkan mengaktifkan opsi untuk menebus klausul rilis Szoboszlai dari RB Leipzig.

Klausul rilis tersebut kabarnya bernilai 70 juta euro, atau Rp1,1 triliun, sebagaimana klaim dari Romano. Keesokan harinya, atau Sabtu (1/7/2023), Szoboszlai tiba di Merseyside untuk melaksanakan tes medis.

Sang pewarta asal Italia kemudian meyakinkan para suporter Liverpool yang menunggu bahwa kepindahan Szoboszlai hanya masalah waktu saja. Sang penyerang Timnas Hungaria berusia 22 tahun akan segera menjadi pemain Liverpool.

“Bagian utama dari tes medis sedang berlangsung untuk Dominik Szoboszlai di Merseyside. Proses formal dilanjutkan, kemudian sang pemain akan resmi menjadi pemain baru Liverpool dalam waktu dekat. Hanya masalah waktu,” kata Romano dalam cuitannya di Twitter @FabrizioRomano.