Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Fiorentina Masih Enggan, Sofyan Amrabat Digoda Manchester United dengan Gaji Fantastis!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |01:36 WIB
Fiorentina Masih Enggan, Sofyan Amrabat Digoda Manchester United dengan Gaji Fantastis!
Sofyan Amrabat masuk radar Manchester United (Foto: Instagram/acffiorentina)
A
A
A

FIORENTINA masih enggan, Sofyan Amrabat digoda Manchester United dengan gaji fantastis. The Red Devils – julukan Manchester United – kabarnya siap menggandakan gaji pemain asal Maroko tersebut.

Manchester United memerlukan gelandang bertahan berkualitas untuk musim baru ini. Meskipun sudah ada Casemiro, Erik Ten Hag memerlukan seseorang yang bisa menemaninya.

 Sofyan Amrabat

Amrabat telah memberi berbagai indikasi bahwa dirinya ingin hengkang dari Fiorentina, seiring dengan kegemilangannya di Piala Dunia 2022 akhir tahun lalu. Dia pun sering dikaitkan dengan Barcelona dan AC Milan sejak saat itu.

Akan tetapi, La Viola -julukan Fiorentina- langsung memagari sang pemain. Kini, Fiorentina nampaknya sudah melunak dan akan mempersilakan Amrabat untuk pergi.

Menurut laporan Football Italia, Sabtu (1/7/2023), Amrabat tengah digoda oleh Manchester United dengan gaji dua kali lipat. Namun, Fiorentina masih mencari penawar tertinggi untuk Amrabat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/51/1632643/link-live-streaming-janice-tjen-vs-polina-iatcenko-di-jinan-open-2025-nonton-gratis-di-sini-vey.webp
Link Live Streaming Janice Tjen vs Polina Iatcenko di Jinan Open 2025, Nonton Gratis di Sini!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/tim_asdep_olahraga_elit_kemenpora_meninjau_langsun.jpg
Kemenpora Tinjau Pelatnas Biliar Indonesia, Target Emas SEA Games 2025 di Depan Mata
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement