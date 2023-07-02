Fiorentina Masih Enggan, Sofyan Amrabat Digoda Manchester United dengan Gaji Fantastis!

FIORENTINA masih enggan, Sofyan Amrabat digoda Manchester United dengan gaji fantastis. The Red Devils – julukan Manchester United – kabarnya siap menggandakan gaji pemain asal Maroko tersebut.

Manchester United memerlukan gelandang bertahan berkualitas untuk musim baru ini. Meskipun sudah ada Casemiro, Erik Ten Hag memerlukan seseorang yang bisa menemaninya.

Amrabat telah memberi berbagai indikasi bahwa dirinya ingin hengkang dari Fiorentina, seiring dengan kegemilangannya di Piala Dunia 2022 akhir tahun lalu. Dia pun sering dikaitkan dengan Barcelona dan AC Milan sejak saat itu.

Akan tetapi, La Viola -julukan Fiorentina- langsung memagari sang pemain. Kini, Fiorentina nampaknya sudah melunak dan akan mempersilakan Amrabat untuk pergi.

Menurut laporan Football Italia, Sabtu (1/7/2023), Amrabat tengah digoda oleh Manchester United dengan gaji dua kali lipat. Namun, Fiorentina masih mencari penawar tertinggi untuk Amrabat.