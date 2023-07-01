3 Bek Abroad yang Bisa Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Timba Ilmu di Spanyol!

TIGA bek abroad yang bisa perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Sebab, kehadiran mereka bisa membuat skuad Timnas Indonesia U-17 makin tangguh.

Sebagaimana diketahui, Indonesia ditunjuk FIFA untuk menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Dengan menjadi tuan rumah, secara otomatis Timnas Indonesia U-17 juga akan mendapat tiket gratis menuju ajang tersebut.

Meski demikian, Timnas Indonesia U-17 harus segera berbenah dan mempersiapkan diri. Ada banyak pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki oleh Timnas U-17 yang dipercayakan pada Coach Bima Sakti, salah satunya adalah lini pertahanan.

Timnas Indonesia U-17 belum memiliki sosok bek dengan kualitas mumpuni. Oleh karena itu, PSSI perlu mencoba memanggil para bek abroad di bawah usia 17 tahun untuk turut memperkuat skuad Garuda. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya.

3. Mahesa Ekayanto





Mahesa Ekayanto merupakan pemain keturunan Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan sepakbola bersama FC Dordrecht di Belanda. Pemain berposisi bek tengah ini baru saja lolos trial untuk bergabung bersama FC Dordrecht beberapa waktu lalu.

Dengan postur tubuhnya yang mencapai 182 cm, kehadiran Mahesa di jantung pertahanan Indonesia tentu akan sangat berdampak. Utamanya dalam urusan duel bola-bola atas.

2. Lionel Sinathrya





Melihat dari nama belakangnya, publik tentu akan langsung mengenal sosoknya. Ya, Lionel Sinathrya merupakan putra dari artis papan atas Indonesia, Darius Sinathrya.

Saat ini, Lionel tengah mengenyam pendidikan sepakbola di PSG Academy Residential Europa. Dengan segudang ilmu dan pengalamannya di Prancis, Lionel tentu akan memberikan dampak yang sangat besar untuk Timnas Indonesia U-17.