Fokus Cari Klub Baru Usai Tinggalkan Almere City, Ilias Alhaft Gabung Klub Liga 1 2023-2024?

FOKUS cari klub baru usai tinggalkan Almere City, Ilias Alhaft mungkin gabung klub Liga 1 2023-2024. Kontrak sang pemain keturunan Indonesia tersebut habis bersama Almere City pada musim panas ini.

Ilias Alhaft resmi berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis pada Jumat 30 Juni 2023 lalu. Kini, penyerang berusia 26 tahun tersebut berstatus tanpa klub setelah membantu Almere City naik ke kasta tertinggi sepakbola Belanda, Eredivisie.

Baru-baru ini, Ilias Alhaft menjadi perbincangan di kalangan pencinta sepakbola Indonesia. Sebab, dia mengindikasikan ketersediaan untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia.

Ketersediaan itu pun dikonfirmasi olehnya lewat wawancara di YouTube Yussa Nugraha. Ilias Alhaft membeberkan bahwa baru-baru ini menjalin kontak dengan Hamdan Hamedan, staf khusus Kemenpora untuk pemain diaspora.

Hamdan mengucapkan selamat atas keberhasilan Alhaft membantu Almere City promosi. Namun, dengan kontraknya yang habis di musim panas ini, maka dia perlu mencari klub baru.

Hamdan mengatakan bahwa PSSI pasti akan datang kepadanya jika dia Alhaft mempertahankan performa baiknya. Namun, belum diketahui di mana dia akan mendarat dalam waktu dekat.