HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Abroad yang Dikabarkan Sudah Dihubungi Tim Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nomor 1 Welber Jardim!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |19:36 WIB
3 Pemain Abroad yang Dikabarkan Sudah Dihubungi Tim Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nomor 1 Welber Jardim!
Welberlieskott de Halim Jardim kala berlaga. (Foto: Instagram/@welberlieskott)
A
A
A

3 pemain abroad yang dikabarkan sudah dihubungi tim pelatih Timnas Indonesia U-17 akan diulas dalam artikel ini. Pemanggilan ini tentunya demi mempersiapkan skuad terbaik untuk Timnas Indonesia U-17 dalam berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

Ya, Timnas Indonesia U-17 dipastikan bakal ambil bagian di ajang bergengsi, yakni Piala Dunia U-17 2023. Kepastian itu didapat usai Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) menunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, menggantikan Peru.

Jelang digelarnya Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023, Bima Sakti yang telah ditunjuk sebagai pelatih terus mencari pemain terbaik untuk membela Timnas Indonesia U-17. Dia sendiri memastikan terbuka untuk memakai pemain keturunan dan abroad.

"Saya ingin memberikan kesempatan untuk semua anak bangsa yang di Indonesia maupun luar negeri, yang pasti tetap ada sejarahnya entah itu orangtuanya atau bapak atau ibunya itu ada darah Indonesianya, dan memiliki paspor Indonesia gitu," kata Bima via sambungan telepon selular kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (30/6/2023).

Beberapa pemain abroad pun dikabarkan sudah dihubungi tim pelatih Timnas Indonesia U-17. Siapa saja? Diulas dari akun Instagram @seputargaruda, berikut 3 pemain abroad yang dikabarkan sudah dihubungi tim pelatih Timnas Indonesia U-17.

3. Madrid Augusta

Madrid Augusta

Salah satu pemain abroad yang dikabarkan sudah dihubungi tim pelatih Timnas Indonesia U-17 adalah Madrid Augusta. Dia diketahui merupakan pemain asli Indonesia.

Madrid Augusta telah menyelesaikan musim pertamanya di tim youth AFC 34 di Belanda. Dia pun pernah menimba ilmu di akademi The ICEF Football yang berbasis di Prancis. Dengan tinggi 173 cm, dia pun bermain di posisi sebagai bek.

Halaman:
1 2
      
