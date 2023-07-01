Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Muara Enim United Menang Tipis 2-1 atas Kebumen Angels

MUARA Enim United menang tipis atas Kebumen United di pekan terakhir Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023. Laga berakhir dengan skor 2-1.

Laga itu digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Sabtu (1/7/2023) sore WIB. Selain laga Muara Enim United vs Kebumen United, ada duel Pusaka Angels Kendal vs Pansa FC yang juga digelar hari ini. Pusaka Angels pun sukses keluar sebagai juara musim ini.

Jalannya Pertandingan

Pada awal babak pertama, Muara Enim United dan Kebumen Angels menampilkan permainan saling serang. Kedua tim terpantau bermain ngotot untuk mencetak gol lebih dulu.

Sayangnya, dari beberapa peluang yang tercipta, kedua tim gagal memanfaatkannya dengan baik. Memasuki pertengahan laga babak pertama, Muara Enim United tidak mau menurunkan intensitas serangannya.

Hasilnya manis, Mohadeseh (13’) akhirnya sukses memecah kebuntuan lewat tendangan kerasnya. Setelah gol itu, Kebumen Angels yang mencoba menyamakan kedudukan selalu menemui kebuntuan.