Usai Bentangkan Bendera Indonesia saat Promosi ke Liga Belanda, Ilias Alhaft Blak-blakan Ngaku Tertarik Bela Timnas Indonesia

PEMAIN keturunan Indonesia, Ilias Alhaft, blak-blakan mengaku tertarik membela Timnas Indonesia. Dia menyatakan hal tersebut usai jadi sorotan karena kedapatan membentangkan bendera Indonesia saat berhasil membawa timnya promosi ke liga Belanda.

Ya, Ilias Alhaft baru saja sukses membantu Almere City promosi ke Liga Belanda 2023-2024. Kepastian itu didapat usai Almere City mengalahkan FC Emmen dengan skor 4-1 di babak playoff promosi Liga Belanda 2022-2023.

Usai menjalani laga leg II kontra FC Emmen pada 11 Juni 2023, Ilias Alhaft terlihat turut bersukacita merayakan kesuksesan Almere City. Di momen itulah, Ilias Alhaft terlihat membentangkan bendera Indonesia.

Momen tersebut turut terekam dalam unggahan akun Instagram resmi Almere City @almerecityfc. Sontak, dirinya langsung jadi sorotan karena dinilai turut memberi kode ingin membela skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Dalam sebuah wawancara yang diunggah akun di channel Youtube Yussa Nugraha, Ilias Alhaft pun angkat bicara soal aksinya membentangkan bendera Merah Putih itu. Dia mengatakan bahwa aksi itu dilakukannya murni karena dirinya bangga memiliki darah Indonesia.

Ilias Alhaft mengatakan bahwa dirinya tak melakukan aksi itu untuk diperhatikan semua orang. Tetapi, jika itu dipandang sebagai bentuk dirinya terbuka untuk membela Timnas Indonesia, striker berusia 26 tahun itu memastikan tertarik membela skuad Garuda.

“Aku membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diriku, jadi karena aku bangga juga sebagai orang Indonesia,” ujar Ilias Alhaft, dikutip dari akun Youtube Yussa Nugraha.

“Aku tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperhatikan semua orang. Aku hanya ingin melakukan itu untuk diriku sendiri,” lanjutnya.

“Tapi, kalau itu tanda buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk Timnas Indonesia, tentu aku terbuka untuk membela Timnas Indonesia,” jelas Ilias Alhaft.