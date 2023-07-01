Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Bantai Pansa FC 11-0, Pusaka Angels Sabet Gelar Juara!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |16:26 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Bantai Pansa FC 11-0, Pusaka Angels Sabet Gelar Juara!
Pusaka Angels juara Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

PUSAKA Angels Kendal juara Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023. Kepastian itu didapat usai Pusaka Angels Kendal menang besar atas Pansa FC dalam pekan terakhir Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023.

Berlaga di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Sabtu (1/7/2023) siang WIB, Pusaka Angels tampil menggila. Mereka membantai Pansa FC dengan skor telak 11-0!

Pusaka Angels

Dengan begitu, Pusaka Angels pun sukses menjadi juara secara beruntun dalam dua musim di Liga Futsal Profesional. Musim lalu, mereka juga keluar sebagai juara.

Jalannya Pertandingan

Pusaka Angels langsung tancap gas untuk mendobrak pertahanan Pansa FC di awal babak pertama. Tak butuh waktu lama, tim asuhan Hibatul Hakim itu mampu mencetak tiga gol dalam lima menit pertama.

Adalah Diah Tri (2’), Novita Murni (3’), dan Fitri Rosdiana yang berhasil menjaringkan bola ke gawang Pansa FC. Setelah gol itu, Pusaka Angels tidak berhenti untuk menyerang pertahanan Pansa FC.

Hasilnya manis, Fitri Rosdiana (7’) sukses mencetak gol keempat untuk Pusaka Angels. Memasuki pertengahan pertandingan di babak pertama, Pusaka Angels menurunkan intensitas serangannya. Namun, Pansa FC tak mampu memanfaatkan momentum ini dengan baik.

