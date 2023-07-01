Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 Bakal Jalani TC di Jakarta dan Eropa

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |15:59 WIB
Jelang Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 Bakal Jalani TC di Jakarta dan Eropa
Bima Sakti resmi ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA Timnas Indonesia U-17 akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta dan benua Eropa jelang tampil di Piala Dunia U-17 2023. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti.

Bima pun mengatakan akan memanggil para pemain muda dalam TC Timnas Indonesia U-17 itu. Selain itu, Bima juga menyeleksi pemain-pemain muda dari sembilan kota di Indonesia demi membentuk skuad terbaik untuk mentas di Piala Dunia U-17 2023.

Bima Sakti

Pemusatan latihan jelang Piala Dunia U-17 2023 sendiri akan berlangsung dalam dua sesi. Sesi petama akan berlangsung di Jakarta selama dua bulan, yakni Juli-Agustus.

Kemudian, para pemain akan menjalani pemusatan latihan di Eropa. TC di Eropa akan digelar pada September hingga Oktober.

"Kami rencana ada TC di bulan Juli dan Agustus, itu ada TC,” kata Bima via sambungan telefon kepada MNC Portal Indonesia, Jumat 30 Juni 2023.

