HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kylian Mbappe Diyakini Bakal Gabung Real Madrid, tapi Bukan Musim Panas Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |14:10 WIB
Kylian Mbappe Diyakini Bakal Gabung Real Madrid, tapi Bukan Musim Panas Ini
Pemain PSG, Kylian Mbappe. (Foto: Reuters)
MANTAN pemain Tim Nasional (Timnas) Prancis, Florent Malouda yakin rumor mengenai Kylian Mbappe bakal bergabung dengan Real Madrid akan benar-benar terwujud. Hanya saja menurutnya hal tersebut tidak akan terjadi pada musim panas 2023 ini.

Sebab Malouda percaya Mbappe tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kontraknya di Paris Saint-Germain (PSG). Jadi, menurut Malouda, Mbappe baru akan pindah ke Madrid usai musim 2023-2024.

Malouda mengaku akan terkejut jika Mbappe cabut dari PSG di bursa transfer musim panas ini. Mantan pemain Chelsea itu menilai kalau tujuan Mbappe jelas ingin tetap berada di PSG dan tetap mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak klub.

“Saya akan sangat terkejut jika dia pergi musim panas ini. Saya pikir dari sudut pandangnya, semuanya selalu jelas. Dia ingin PSG mempercayakannya dengan proyek yang sesuai dengan ambisinya,” kata Malouda, dilansir dari PSG Talk, Sabtu (1/7/2023).

Kylian Mbappe

Seperti yang diketahui, masa depan Mbappe belum diketahui apakah akan hengkang di musim ini atau tetap bertahan menghabiskan sisa kontraknya yang akan habis pertengahan tahun depan. Dikabarkan, dia tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak yang ada sampai 2025.

Jika kabar ini benar adanya, pastinya membuat PSG ketar-ketir. Karena jika itu terjadi, tim berjuluk Les Parisiens itu akan merugi karena melepas Mbappe dengan gratis pada musim panas tahun depan.

