Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Netic FC Ditahan Putri Sumsel 2-2

YOGYAKARTA – Pertandingan sengit terjadi di laga lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 pada Sabtu (1/7/2023) siang WIB. Bermain GOR Amongrogo, Yogyakarta, Netic Ladies FC Cibinong ditahan Putri Sumatera Selatan (Sumsel) dengan skor sama kuat 2-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Netic FC langsung bermain agresif sejak awal. Tim asal Cibinong itu menggempur pertahanan yang dimiliki Putri Sumsel guna mencetak gol keunggulannya.

Akan tetapi petaka justru harus didapat Netic FC. Pasalnya, Putri Sumsel sukses unggul lebih dulu dengan skor 1-0 lewat tendangan keras Rahma Wulan. Setelah itu, pertandingan pun berjalan cukup sengit.

Netic FC yang sedang tertinggal, terus mencari cara untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan. Sementara Putri Sumsel juga bukan tanpa ancaman karena mereka kerap melancarkan serangannya lewat skema serangan balik cepat.

Hingga akhirnya, Netic FC sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah satu pemain Putri Sumsel mencetak gol bunuh diri di menit-menit akhir. Hasilnya, pertandingan babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1.