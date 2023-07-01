Insiden Keributan dan Kalah dari Timnas Indonesia U-22 di Final SEA Games 2023 Bikin Ketum PSSI-nya Thailand Pilih Mundur

KETUA Umum PSSI-nya Thailand (FAT), Somyot Poompanmoung, dikabarkan mundur dari jabatannya. Kabarnya, langkah ini diambil Somyot Poompanmoung imbas insiden keributan dan kekalahan Timnas Thailand U-22 dari Timnas Indonesia U-22 di final SEA Games 2023.

Dilansir dari Siamsport, Sabtu (1/7/2023), Somyot Poompanmoung mengajukan surat pengunduran diri pada Jumat 30 Juni 2023. Kabarnya, Somyot Poompanmoung memutuskan mundur dari jabatan sebagai Ketum FAT atas desakan Presiden Komite Olimpiade Thailand, Prawit Wongsuwan.

Prawit Wongsuwan menilai Somyot Poompanmoung harus bertanggung jawab atas insiden dan hasil minor di final sepakbola SEA Games 2023. Diketahui, dalam laga itu, Timnas Thailand U-22 kalah dari Timnas Indonesia U-22 secara dramatis dengan skor 2-5.

Duel Timnas Thailand U-22 vs Timnas Indonesia U-22 sendiri berlangsung sengit hingga menyebabkan terjadinya insiden. Ada keributan antara pemain serta ofisial kedua tim yang terjadi di laga final SEA Games 2023 itu.