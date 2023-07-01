Meski Cuma Main 45 Menit di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Shayne Pattyanama Puas dengan Debutnya

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shayne Pattynama tak menyangka laga debutnya bersama skuad Garuda terasa amat spesial karena menghadapi sang juara Piala Dunia 2022, Argentina. Jadi, meski hanya bermain selama 45 menit di laga FIFA Matchday Juni 2023 tersebut, Shayne tetap merasa puas.

Ya, kekalahan Timnas Indonesia dengan skor 0-2 dari Argentina menjadi sebuah laga debut Shayne. Meskipun kalah, tentu saja pertandingan tersebut membuat para penggawa Skuad Garuda mendapat banyak pelajaran. Pasalnya, yang mereka hadapi adalah Argentina, sang juara Piala Dunia 2022.

Shayne pun masih belum bisa move on dari laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain Viking FK itu menilai kalau debutnya sangat berarti karena langsung melawan Argentina.

Shayne juga bercerita bagaimana antusias suporter yang sangat tinggi terlepas dari absennya beberapa pemain bintang La Albiceleste -julukan Timnas Argentina.

“Itu adalah pengalaman yang bagus. Saya rasa tidak lebih baik untuk melakukan debut Anda dengan cara seperti ini. Sudah lama sekali layak ditunggu,” kata Shayne, dikutip dari VoetbalZone, Sabtu (1/7/2023).

“Pertandingan sangat intens, stadionnya sangat besar dan benar-benar penuh dengan sekitar 60.000 orang. Para pendukung sangat antusias, tentunya juga karena kami bermain melawan juara dunia Argentina,” lanjutnya.