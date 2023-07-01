Kisah Shayne Pattynama yang Sempat Kesulitan Sarapan Nasi saat Bela Timnas Indonesia

PEMAIN naturalisasi Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shayne Pattynama memiliki berbagai kisah menarik kala menjalani debut bersama skuad Garuda di FIFA Matchday Juni 2023. Salah satu yang paling menarik adalah kesulitannya sarapan karena harus makan nasi.

Sebagai pemain yang tinggal di Eropa, makan nasi mungkin adalah sesuatu hal yang jarang mereka lakukan. Shayne pun mengakui saat sarapan dirinya lebih sering memakan roti, namun ketika di Indonesia ia justru kaget karena menu sarapan adalah nasi.

Untuk diketahui, Shayne berkesempatan melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia kala menghadapi Argentina di FIFA Matchday periode Juni. Namun sayang debutnya tidak berjalan manis karena Skuad Garuda menelan kekalahan 0-2.

Meskipun kalah, tentu saja pertandingan tersebut membuat para penggawa Timnas Indonesia mendapat banyak pelajaran. Pasalnya, yang mereka hadapi adalah Argentina, sang juara Piala Dunia 2022.

Terlepas dari hal itu, Shayne menceritakan kisah menarik selama dia berada di Tanah Air bersama dengan Timnas Indonesia. Selama kurun waktu satu minggu berada di Indonesia, dia mengaku benar-benar seperti pulang ke rumah.

Apalagi untuk soal makanan. Shayne mengaku cukup terkejut karena nasi selalu menjadi menu sarapan sehari-harinya. Pengalaman yang menarik untuknya karena di Eropa, dia terbiasa dengan sarapan roti. Kendati demikian, Shayne sangat cinta dengan cita rasa makanan Indonesia.