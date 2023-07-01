Daftar Pembagian Pot Drawing Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Pot 1, Berpeluang Lawan Argentina!

DAFTAR pembagian pot drawing Piala Dunia U-17 2023 telah diketahui. Sebagai tuan rumah, Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 jelas akan menempati pot 1 dan otomatis berada di Grup A.

Setelah 24 tim resmi terkumpul untuk Piala Dunia U-17 2023, maka pembagian pot pun kini telah diketahui. Dari 24 tim akan terbagi menjadi empat pot dan akan diundi ke dalam enam grup yang terdiri dari empat tim.

Pengundian akan dimulai dengan tuan rumah ke A1, tim dari Pot 1 akan diundi terlebih dahulu, tim dari Pot 2, 3 dan 4 harus melewati grup untuk menghindari bentrokan geografis dan tidak akan ada 2 tim yang bermain dari konfederasi yang sama , maka pengundian akan diakhiri dengan tim dari Pot 4.

Indonesia pun akan satu pot dengan tim-tim kuat seperti Brasil U-17, Meksiko, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Lalu di pot 2 ada Mali, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Argentina, dan Ekuador.

Kemudian pot 3 diisi oleh Selandia Baru, Uzbekistan, Amerika Serikat, Iran, Senegal, dan Maroko. Dan terakhir di pot 4 ada Kanada, Panama, Venezuela, Polandia, Burkina Faso, dan Kaledonia Baru.

Karena Timnas Indonesia U-17 berada di pot 1, setidaknya skuad Garuda Asia terhindar satu tim kuat. Meski begitu, lawan di pot 2, 3, dan 4 tetap tak bisa dianggap remeh.