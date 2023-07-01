Media Inggris Bahas Kehebatan 3 Pemain Timnas Indonesia dan Justin Hubner, Begini Katanya!

MEDIA asal Inggris, Rising Ballers, membahas kehebatan tiga pemain Timnas Indonesia dan Justin Hubner. Menurut mereka, para pemain berdarah Indonesia itu layak untuk diwaspadai dan dikenal di dunia.

Keempat pemain keturunan Indonesia yang berhasil menarik perhatian Rising Ballers itu adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struick, dan Elkan Baggott. Rissing Ballers pun senang keempat talenta muda terbaik Indonesia itu memiliki karier di Eropa.

Seperti yang diketahui, Rissing Ballers adalah media asal Inggris yang memang kerap membagikan informasi terkait para pemain muda berbakat yang layak menjadi perhatian. Tak melulu yang dibahas pemain asal inggris, Rissing Ballers pun juga sering memberikan informasi terkait pemain dari berbagai belahan dunia.

Terbaru, Rissing Ballers membahas kemajuan di sepakbola Asia Tenggara. Menurut mereka sepakbola Asia Tenggara saat ini mulai berkembang dan semakin populer setiap tahunnya.

Dari berbagai negara yang ada di Asia Tenggara, yang paling menarik perhatian media Inggris tersebut adalah Timnas Indonesia. Menurut mereka, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang paling menarik perkembangannya.

“Saya tidak bisa berbohong. Gambaran sepakbola di Asia Tenggara sangat besar dan semakin populer setiap tahunnya. Jumlah talenta di luar sana sebenarnya gila & Indonesia adalah salah satu negara yang paling menarik peningkatannya,” bunyi pernyataan Rising Ballers instagram resmi mereka, @risingballers, Sabtu (1/7/2023).

“Kami memilih 4 baller muda Indonesia untuk diwaspadai & perlu diketahui. Senang melihat mereka mendapatkan kesempatan (bermain) di Eropa,” tambah pernyatan Rising Ballers.