HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan Grade A yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Main di Inggris!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |07:01 WIB
3 Pemain Keturunan Grade A yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Main di Inggris!
Julian Oerip, 1 dari 3 pemain keturunan Grade A yang berpotensi perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@julianoerip)
SEBANYAK 3 pemain keturunan Grade A yang berpotensi perkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-17 akan turun di Piala Dunia U-17 2023 yang dilangsungkan di Tanah Air pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang dua tahunan tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti siap memanggil pemain-pemain diaspora atau keturunan. Namun, ia memberi syarat, pemain diaspora itu wajib memiliki kemampuan melebihi pesepakbola yang lahir dan tumbuh di Indonesia.

Bima Sakti

(Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti)

"Saya ingin memberikan kesempatan untuk semua anak bangsa yang di Indonesia maupun luar negeri, yang pasti tetap ada sejarahnya entah itu orangtuanya atau bapak-ibunya itu ada darah Indonesianya, dan memiliki paspor Indonesia gitu," kata Bima Sakti kepada tim MNC Portal Indonesia.

"Kita kasih kesempatan juga untuk pemain diaspora juga, kalau memang mereka lebih bagus jauh di atas rata-rata pemain yang ada ya kita pilih. Tapi, kalau sama ya kita mendingan kasih kesempatan anak-anak yang berlatih di Indonesia atau anak-anak lokal, itu kalau sama, kan dia dapat (ilmu) bagus juga di luar sana,” lanjut Bima Sakti.

Menurut staff ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, saat ini ada sekira 30 pemain diaspora yang dapat diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-17. Dari 30 pemain itu, 10-12 di antaranya memiliki paspor Indonesia, sehingga mereka tak perlu menjalani proses naturalisasi.

Diprediksi dari 30 pemain di atas, tiga di antaranya merupakan pemain-pemain di bawah ini yang dikenal memiliki kualitas. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

