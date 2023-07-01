Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ungkap Kebiasaan Buruk Cristiano Ronaldo, Gareth Bale: Suka Lempar Sepatu jika Gagal Cetak Gol

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |06:02 WIB
Ungkap Kebiasaan Buruk Cristiano Ronaldo, Gareth Bale: Suka Lempar Sepatu jika Gagal Cetak Gol
Momen kebersamaan Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale saat masih bermain di Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

CARDIFF - Eks penggawa Real Madrid, Gareth Bale membocorkan salah satu kebiasaan buruk mantan rekan setimnya, Cristiano Ronaldo. Menurut pemaparan Bale, Ronaldo kerap emosi sampai melempar sepatu di ruang ganti meski Madrid menang.

Menurut pemaparan Bale, momen itu kerap terjadi jika Ronaldo gagal mencatatkan namanya di papan skor. Pernah di satu momen, Madrid menang 5-0 dan Ronaldo tidak mencetak gol, maka usai laga CR7 tetap emosi hingga melempar sepatunya.

"Dia (Ronaldo) sebenarnya baik-baik saja. Dia memiliki momen-momennya. Misalnya, jika kami menang 5-0 dan dia tidak mencetak gol, dia masuk dan melempar sepatunya seperti sedang marah," kata Bale dikutip dari Goal Internasional, Sabtu (1/7/2023).

Seperti yang diketahui, Bale sempat merasakan lima musim bermain bersama Ronaldo di Real Madrid. Bersama-sama, keduanya berhasil mempersembahkan banyak trofi, termasuk empat gelar Liga Champions untuk Los Blancos -julukan Real Madrid.

Cristiano Ronaldo saat masih membela Real Madrid

Selama lima musim, Bale sudah tentu hafal dengan sikap megabintang asal Portugal itu. Salah satunya adalah kebiasaan Ronaldo melempar sepatu di ruang ganti usai pertandingan.

Bale mengatakan momen itu terjadi jika Ronaldo gagal mencetak gol, meskipun Real Madrid berhasil menang telak dalam sebuah laga. Bale menjelaskan, reaksi Ronaldo seperti orang yang marah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632307/psm-makassar-dihukum-fifa-dilarang-transfer-pemain-selama-3-periode-pao.webp
PSM Makassar Dihukum FIFA, Dilarang Transfer Pemain Selama 3 Periode
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/12/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Hasil Denmark Open 2025: Sabar/Reza On Fire Tumbangkan Duo China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement