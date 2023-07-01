Ungkap Kebiasaan Buruk Cristiano Ronaldo, Gareth Bale: Suka Lempar Sepatu jika Gagal Cetak Gol

Momen kebersamaan Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale saat masih bermain di Real Madrid. (Foto: Reuters)

CARDIFF - Eks penggawa Real Madrid, Gareth Bale membocorkan salah satu kebiasaan buruk mantan rekan setimnya, Cristiano Ronaldo. Menurut pemaparan Bale, Ronaldo kerap emosi sampai melempar sepatu di ruang ganti meski Madrid menang.

Menurut pemaparan Bale, momen itu kerap terjadi jika Ronaldo gagal mencatatkan namanya di papan skor. Pernah di satu momen, Madrid menang 5-0 dan Ronaldo tidak mencetak gol, maka usai laga CR7 tetap emosi hingga melempar sepatunya.

"Dia (Ronaldo) sebenarnya baik-baik saja. Dia memiliki momen-momennya. Misalnya, jika kami menang 5-0 dan dia tidak mencetak gol, dia masuk dan melempar sepatunya seperti sedang marah," kata Bale dikutip dari Goal Internasional, Sabtu (1/7/2023).

Seperti yang diketahui, Bale sempat merasakan lima musim bermain bersama Ronaldo di Real Madrid. Bersama-sama, keduanya berhasil mempersembahkan banyak trofi, termasuk empat gelar Liga Champions untuk Los Blancos -julukan Real Madrid.

Selama lima musim, Bale sudah tentu hafal dengan sikap megabintang asal Portugal itu. Salah satunya adalah kebiasaan Ronaldo melempar sepatu di ruang ganti usai pertandingan.

Bale mengatakan momen itu terjadi jika Ronaldo gagal mencetak gol, meskipun Real Madrid berhasil menang telak dalam sebuah laga. Bale menjelaskan, reaksi Ronaldo seperti orang yang marah.